Сотрудникам «дочки» УСМК, оказавшейся на грани закрытия, предложили стать батраками

Власти Челябинской области в стремлении решить проблему трудоустройства работников поставщика ЧЭМК, оставшегося без сырья, решили применить практику, бытовавшую полтора века назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, ведомство разработало дорожную карту по стабилизации ситуации на ООО «Метагломерат» в поселке Магнитка.

Напомним, в конце августа нынешнего года рабочие градообразующего для поселка предприятия рассказали о грядущих сокращениях и остановке производства на заводе, снабжающего своей продукцией Челябинский электрометаллургический комбинат (как и ЧЭМК, предприятие принадлежит холдингу «Урало-Сибирская металлургическая компания»). На предприятии на конец октября работали около 300 человек.

Лишь после распространения информации в прессе руководство завода признало, что намерено приостановить производственные процессы на предприятии. Как объяснили на «Метагломерате», у компании истек контракт на поставку сырья из Казахстана, что и стало причиной сложностей. Поначалу собственники планировали полностью приостановить производство, а сотрудникам (большинство из которых женщины) предложили наняться вахтовиками на подразделения УСМК в ЯНАО и Пермском крае.

К решению проблемы подключились областные власти и профсоюзы. Переговоры проходили достаточно тяжело. В конце октября рабочие пожаловались на то, что руководство принуждает их расторгать трудовые контракты по соглашению сторон. Наконец, чиновники представили свои рекомендации разрешения кризиса.

Так, вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук предложил перепрофилировать завод на выпуск другой продукции. Правда, гендиректор АО «ЧЭМК» Павел Ходоровский уверен, что для переработки непрофильного сырья имеющееся оборудование не предназначено. Хотя и согласился привлечь специалистов для более детальной экспертизы.

Кроме того, министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий заявил о планах совместно с властями Кусинского района и Магнитского городского поселения, которых раскритиковал за нерасторопность, «разработать долговременную стратегию развития района, рассмотреть возможность создания для местных жителей новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе. Возможно, найти для них варианты занятости в радиусе 40-50 км от Магнитки – в Златоусте, Кусе и других городах».

С наиболее оригинальным предложением выступил начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов, предложив южноуральцам вспомнить традиции батрачества. «У половины сотрудников «МетАгломерата» есть подсобные хозяйства, поэтому мое мнение – нужно подключать к решению проблемы местных представителей регионального минсельхоза. Это вполне реальный вариант – пусть жители Магнитки хотя бы временно поработают в фермерских хозяйствах, обеспечивая продуктами соседние Кусу и Златоуст», – заявил чиновник.

В мае следующего года руководство предприятия обещает вернуться к основной производственной деятельности. Для дальнейшего промышленного развития руководство ЧЭМК планирует организовать на фабрике в Магнитке сезонную работу по переработке накопленных ранее оборотных хромосодержаших отходов (шлама). Для обеспечения производственного процесса задействуют около 90 работников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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