В Челябинске фура врезалась в трамвай. Есть пострадавшие

Водитель трамвая пострадал в столкновении с грузовиком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в воскресенье, 1 ноября, в 23:27 напротив дома №53 по Копейскому шоссе.

60-летний водитель автомобиля «Интернешнл» на регулируемом перекрестке совершил столкновение с трамваем 8-го маршрута. В результате происшествия 42-летний вагоновожатый получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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