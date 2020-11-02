На Южном Урале заразившийся коронавирусом умер от ВИЧ

В Челябинской области за сутки подтверждено 169 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает еще о 6 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались мужчины 81 и 80 лет. 71-летняя женщина умерла от легочно-сердечной недостаточности. Причиной смерти еще трех человек стали хронические заболевания: диабет и ВИЧ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 20 тысяч 616 инфицированных, 654 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 177).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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