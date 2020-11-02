Соратника экс-мэра Челябинска вернули за решетку

Прокуратура настояла на возвращении высокопоставленного чиновника мэрии Челябинска в следственный изолятор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 2 ноября, суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление надзорного ведомства и отменил постановление Центрального районного суда Челябинска.

Напомним, в конце сентября уголовное дело в отношении экс-начальника капитального строительства областного центра Евгения Пашкова было направлено на рассмотрение в суд.

По данным следствия, в 2015-2019 годов чиновник вместе с мэром города Евгением Тефтелевым получил взятку частями на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Евгений Тефтелев признал вину и заключил соглашение со следствием. Суд над ним начался 22 сентября.

Евгений Пашков вину признавать отказывается. Однако, несмотря на это, 7 октября Центральный районный суд Челябинска принял решение изменить для бывшего чиновника меру пресечения с содержания под стражей на запрет совершения Пашковым определенных действий.

Не согласившись с ним, прокуратура области внесла представление с требованием об отмене указанного судебного решения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд изменил меру пресечения на заключение под стражу до 2 марта 2021 года, Пашкова взяли под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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