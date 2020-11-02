Южноуральские чиновники три месяца не обращали внимания на избиения семилетнего мальчика

Прокуратура потребовала наказать чиновников, в течение трех месяцев на замечавших избиений маленького южноуральца его отцом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кунашакского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Новобурино, обвиняемого в систематических истязаниях его маленького сына.

В ходе предварительного расследования установлено, что южноуралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в период с мая по август 2020 года систематически избивал своего семилетнего сына. Мальчик регулярно получал телесные повреждения. Также нетрезвый папаша не раз оскорблял ребенка грубой нецензурной бранью.

Кроме того, в связи с указанными фактами прокуратурой района проведена проверка деятельности управления образования администрации Кунашакского района и муниципального управления социальной защиты населения.

«Проверка показала, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетний, с мая 2020 года состоит на учете в отделении помощи семьи и детям МУ «Кунашакский центр социального обслуживания населения» Кунашакского района, как семья, находящаяся в социально-опасном положении, ранее с 2013 года состояла как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, – рассказали в надзорном ведомстве. – Мать ребенка с 2015 года состоит на учете как родитель, не исполняющий своих обязанностей по воспитанию ребенка. Осуществление социальной реабилитации данной семьи предполагает ежемесячный патронаж, беседы с несовершеннолетним, обследование быта. Факт того, что преступные действия осуществлялись в отношении ребенка со стороны отца на протяжении более 3 месяцев, свидетельствует о том, что надлежащим образом контроль за данной семьей не осуществлялся».

Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками МУ «Кунашакский центр социального обслуживания населения» совершение преступления отцом своевременно не выявлено, а установлено в результате планового рейдового мероприятия сотрудниками полиции, констатировали в прокуратуре.

По результатам проверки руководителям управления образования и управления социальной защиты населения администрации Кунашакского района внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в Кунашакский центр помощи детям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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