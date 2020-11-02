Дело о гибели школьницы в задымленном подъезде направили в суд Миасса

Житель Миасса предстанет перед судом за гибель девятилетней школьницы в дыму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия 20 июля 2020 года в Миассе мужчина, находясь на кухне своей квартиры, не обращая внимание на зажженную конфорку газовой плиты, на которой готовилась пища, разлил бензин из бутылки, в результате чего начался пожар на первом этаже пятиэтажки.

9-летняя девочка вместе с матерью попыталась покинуть квартиру на пятом этаже, но вдохнула критический объем опасной концентрации окиси углерода, отчего скончалась в машине скорой помощи. Ее мать получила отравление не опасное для жизни.

Мужчина свою вину в инкриминируемом деянии признал, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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