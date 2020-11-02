Ковидный госпиталь в центре Челябинска решено ликвидировать

Ковидного госпиталя в челябинской ГКБ №2 больше не будет. Такое решение приняли власти региона.

Как уже сообщал «Новый День», 31 октября в ГКБ№2 взорвался кислородный блок. Повреждения получили здание больницы и расположенные рядом жилой дом и два студенческих общежития.

Больницу поручено отремонтировать в течение 3 недель, однако больных с коронавирусом в ней больше размещать не будут.

«После инцидента в городской клинической больницы №2 вопрос наличия свободных ковидных коек остается важным. Тот резерв, который у нас есть, позволил всех больных из ГКБ № 2 разместить по ковидным базам, но потребность осталась. Городскую больницу мы вернем в плановый режим после того, как сделаем там ремонт и запустим в работу новый областной инфекционный центр», – сообщил сегодня губернатор Алексей Текслер, отметив, что «потребность в получении плановой медицинской помощи в регионе есть».

На самом деле, с оказанием плановой помощи в регионе проблемы: с началом пандемии коронавируса ее объемы существенно сократились, и многие люди жалуются, что им отказывают не только в консультациях, но и операциях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.11.20

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