Дефицит бюджета Челябинской области достиг почти 17 миллиардов рублей

За 9 месяцев 2020 года бюджетный дефицит в Челябинской области составил 16,9 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дефицит бюджета Челябинской области за 9 месяцев 2020 года составил 16,91 млрд рублей. Такие данные приводит региональное министерство финансов в отчете об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года.

По информации ведомства, налоговые и неналоговые поступления в региональную казну по итогам января-сентября составили 133,5 млрд рублей. В то же время расходы чиновники оценивают в 150,4 млрд рублей.

Покрыть бюджетный дефицит в правительстве Челябинской области намерены за счет остатков на счетах (13,4 млрд рублей), а также средств, полученных от операций по управлению остатками (3,5 млрд рублей). Между тем, за прошедшие три квартала власти региона так и не смогли разместить ценные бумаги (согласно утвержденным бюджетным значениям, область планировала привлечь таким образом 7 млрд рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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