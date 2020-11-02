На Южном Урале зафиксировали новые случаи бешенства

Сразу три случая бешенства зарегистрировано за прошедшую неделю в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, за последнюю неделю октября на территории региона зарегистрированы 3 случая бешенства животных: в Октябрьском районе, Октябрьское охотхозяйство – 2 лисы, в Сосновском районе (поселок Есаульский) – лиса.

Всего с начала 2020 года на Южном Урале выявлено 58 случаев бешенства животных в 57 неблагополучных пунктах. За аналогичный период в 2019 года выявлено 54 случая бешенства животных в 53 неблагополучных пунктах.

На территории поселка Есаульский введен карантин по бешенству животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.11.20

Учителям выдадут планшеты с российским программным обеспечением. / В России подготовили программу конверсии для технологии 5G. / Россиян ведут в цифровую реальность: выдадут электронные двойники документов и подпись. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»