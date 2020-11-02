Депутаты Катав-Ивановска провалили выборы мэра

Выборы главы Катав-Ивановска сорвали мятежные депутаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующий мэр Катав-Ивановска Евгений Киршин не смог выиграть борьбу за продление своего срока.

В ходе очередного заседания городского парламента высокопоставленный чиновник набрал лишь 7 голосов депутатов. 9 народных избранников проголосовали против. При этом так как к голосованию Киршин пришел в качестве единственного кандидата, выборы признали несостоявшимися.

Теперь парламентариям предстоит определиться с новой датой выборов. Но вряд ли Евгений Киршин может рассчитывать на вторую попытку. В областном правительстве не склонны поддерживать кандидатуры, потерпевшие поражение. К тому же, по заявлениям ряда экспертов, срыв голосования связан с обострившимися противоречиями в среде городских элит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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