Официально: в момент взрыва в ГКБ№2 пытались реанимировать пациентов

В минздраве Челябинской области уточнили информацию о смерти пациентов в ГКБ №2 в день взрыва.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в ведомстве заявляли, что пять человек умерли до ЧП. Теперь выяснилось, что это не совсем так.

Глава министерства Юрий Семенов сообщил, что клиническая смерть больных была зафиксирована до момента взрыва, а во время самого ЧП врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти южноуральцев не смогли.

«Взрыв совпал по времени с реанимационными мероприятиями, которые проводили врачи, – пояснил главный внештатный специалист ведомства по анестезиологии и реаниматологии Алексей Астахов. – Остановка сердца была зафиксирована у двоих пациентов. Аппаратура не фиксировала снижения давления кислорода в системе. Когда давление упало, через дублирующие системы реанимация продолжалась. Это известно до минуты».

Напомним, по данным МЧС, пожарные прибыли к ГКБ№6 через 6 минут после поступления сообщения о возгорании и еще через 2 минуты произошел взрыв. Реанимационные мероприятия при клинической смерти обычно длятся не более 6 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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