ФАС заинтересовалась контрактной «любовью» челябинских чиновников и ГУФСИН

Челябинское УФАС начало проверку по контрактам на полмиллиарда рублей, заключенным между структурами ГУФСИН и муниципальными властями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство изучает правомерность действий комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска по заключению контракта с ФКУ «Исправительная колония №2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» без проведения конкурентных процедур.

«Контракт на выполнение работ по благоустройству участка автодороги Аэропорт-Бродокалмакский тракт в рамках реализации мероприятий по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области заключен на сумму 84,6 млн рублей. Информация о возможном нарушении законодательства о контрактной системе при заключении данного контракта поступила в Челябинское УФАС России от правоохранительных органов. Заседание комиссии антимонопольного органа назначено на 11 ноября», – уточнили в надзорном ведомстве.

По словам руководителя Челябинского УФАС России Анны Козловой, закон о контрактной системе допускает заключение контрактов с предприятием уголовно-исполнительной системы как с единственным поставщиком. Однако это положение направлено на заключение контрактов в целях выполнения определенных работ для обеспечения занятости осужденных и эффективности использования бюджетных средств. По мнению ведомства, выполнение каких-либо работ в рамках контрактов с предприятиями ФСИН по субподряду идет вразрез с принципами законодательства о контрактной системе.

Данную позицию Челябинское УФАС России обозначило еще в 2019 году в рамках проведения внеплановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе при закупке с единственным поставщиком на выполнение ремонтно-восстановительных работ подпорных стен, выполнение работ по сбору и монтажу сборных конструкций чугунного ограждения. Заказчиком тогда выступила администрация Центрального района Челябинска, исполнителем – все та же ИК-2, сумма контракта составила 33,7 млн рублей.

При этом после заключения контракта с районными властями учреждение провело две закупки по демонтажу/монтажу на территории сквера «Алое поле» чугунных ограждений и подпорных стен, а также их облицовке. Таким образом, непосредственно исправительной колонией были выполнены работы по изготовлению секций ограждений и реставрации столбов на общую сумму 10,4 млн рублей. Остальные работы были произведены по договорам субподряда.

ФАС России в своем письме указало, что закупаемые у учреждений уголовно-исполнительной системы товары/работы/услуги должны быть выполнены исключительно такими предприятиями, причем это должно подтверждаться документально.

Администрация Центрального района Челябинска сейчас оспаривает решение Челябинского УФАС России. Заседание в Арбитражном суде назначено на 19 ноября.

Кроме того, в антимонопольную службу поступило обращение регионального руководства одной из политических партий на предмет нарушения антимонопольного законодательства при заключении муниципальными заказчиками Челябинской области контрактов с региональным ГУФСИН России. Речь идет о 65 контрактах с 2017 года по 2020 год на выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту на общую сумму 494 млн рублей.

Заявитель сообщает, что для исполнения этих контрактов также привлекались третьи лица. По мнению челябинца, действия заказчика по заключению контрактов с единственным поставщиком могут указывать на умышленное ограничение конкуренции путем «обхода» конкурентных процедур. При этом заключение таких договоров непосредственно с учреждениями уголовно-исполнительной системы не обеспечивает экономическую эффективность или оперативное выполнение работ.

Челябинское УФАС России изучает представленную информацию на наличие признаков нарушения Закона о защите конкуренции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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