На Южном Урале от коронавируса за сутки умерли 3 человека

В Челябинской области за сутки подтверждено 172 новых случая коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает еще о пяти умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались трое: мужчина 53 лет, женщины 75 и 89 лет. 75-летний мужчина умер от острого инфаркта миокарда на фоне инфекции, причиной смерти еще одной женщины стала онкология.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 20 тысяч 788 инфицированных, 659 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 180).

Челябинск, Лиана Макоба

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