В центре Челябинска до конца года ограничат движение

Движение по улице Васенко в Челябинске частично ограничат.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с понедельника, 2 ноября, ограничено движение транспорта по улице Васенко на участке от дома №41 до №65-а.
Подрядная организация проводит работы по капитальному ремонту водовода. Окончание ремонта запланировано на 30 декабря. Движение по проспекту Ленина и Коммуны ограничиваться не будет.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.11.20
На Южном Урале от коронавируса за сутки умерли 3 человека. / ФАС заинтересовалась контрактной «любовью» челябинских чиновников и ГУФСИН. / Мусорные операторы за «год пандемии» заработали 193 млрд рублей. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube