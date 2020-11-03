В центре Челябинска до конца года ограничат движение

Движение по улице Васенко в Челябинске частично ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с понедельника, 2 ноября, ограничено движение транспорта по улице Васенко на участке от дома №41 до №65-а.

Подрядная организация проводит работы по капитальному ремонту водовода. Окончание ремонта запланировано на 30 декабря. Движение по проспекту Ленина и Коммуны ограничиваться не будет.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.11.20

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