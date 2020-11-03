Руководство администрации Троицка стало фигурантом уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении чиновников Троицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, в основу легли материалы проверки, в ходе которой вскрылись факты незаконного премирования.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных лиц из числа руководства троицкой городской администрации. «Незаконные действия повлекли существенное нарушение интересов муниципального образования, а также материальный ущерб в размере более 1,8 млн рублей», – уточнили в КСП.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.11.20

В центре Челябинска до конца года ограничат движение. / На Южном Урале от коронавируса за сутки умерли 3 человека. / ФАС заинтересовалась контрактной «любовью» челябинских чиновников и ГУФСИН. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»