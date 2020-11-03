В Челябинской области вновь забрезжила угроза мусорного коллапса

Один из городов Южного Урала может погрузиться в мусорный коллапс из-за спора регоператора и управляющих компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной мусорный конфликт разгорается в Миассе. Камнем преткновения стала плата за вывоз мусора из домов с мусоропроводами.

Напомним, в действующем законодательстве, на которая опирается новая система обращения с отходами, оказалось много юридических лакун. Одна из них – недостаточная ясность в вопросе о том, кто должен заниматься выгрузом отходов из мусорокамер. Ведь регоператоры обязуются вывозить мусор с контейнерных площадок.

С этой проблемой южноуральцы столкнулись еще год назад, когда ЦКС (регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами) предложил управляющим компаниям самостоятельно транспортировать ТКО от мусорокамеры до контейнерной площадки. Коммунальщики такое предложение возмутило, ведь плату за обращение с ТКО получает только регоператор.

В управляющих организациях настаивают: юридически вопрос абсолютно ясен, и ответственность за опустошение мусорокамер лежит именно на перевозчиках мусора. Однако, в прошлом году, когда Миасс столкнулся с мусорным коллапсом, УК договорились с ЦКС разделить финансовые расходы: УК платили по 25 копеек с квадратного метра жилого помещения за дополнительные сложности, с которым сталкиваются перевозчики. Но теперь регоператор требует платить уже 75 копеек с «квадрата», если добавить налоги, получается уже около рубля. А плата за содержание и текущий ремонт жилья в Миассе – всего 11,62 рубля с квадратного метра.

В ответ на новое предложение регоператора УК просто решили заварить мусорокамеры, вынудив таким образом жильцов самим выносить мусор на контейнерные площадки. Но тут выяснилось, что далеко не в каждом дворе есть такая площадка, и горожанам приходится нести мусор в соседние дворы, что не вызывает сочувствия соседей.

«По большому счету есть три решения этой ситуации. Первый: мы берем деньги из тарифа и платим в ущерб ремонту дома. Второй: мы приводим мусорокамеру в нормативное состояние, делаем пандусы, специальное запорное оборудование, и с контейнерами работают наши сотрудники, но это стоит минимум 15 тысяч рублей на одну камеру. Это снова расходы за счет жителей. И третий: мы строим контейнерную площадку. Любой из трех вариантов должны выбрать жители. Нам как исполнителям без разницы, какое решение реализовывать, – цитирует «Знак» представителя одной из УК. – Но нас поставили в жесткие условия. За две недели мы не проведем общее собрание жильцов, чтобы проголосовать за эти решения. Нам нужно время. Поэтому мы предлагаем взять паузу и оставить все как есть, дать нам накопить деньги до весны, и с началом строительного сезона мы сделаем площадки. От этого выиграют все».

Челябинск, Виктор Елисеев

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