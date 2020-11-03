«Устал»: пьяный подросток уснул у железнодорожного моста в Карталах

В Карталах наказали подростка, уснувшего около железнодорожного моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, в ночь на 3 ноября в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Карталы поступило сообщение о том, что около железнодорожного моста станции на земле лежит молодой человек.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции наткнулись на 17-летнего подростка, мирно спавшего прямо на земле. Оказалось, что молодой человек, приняв на грудь, вечером возвращался домой. Внезапно юноша почувствовал необыкновенную усталость. Благо, поблизости оказался железнодорожный мост. Парень присел около моста отдохнуть, но очень быстро уснул.

Молодого человека доставили в дежурную часть транспортной полиции, где он смог согреться. С ним провели беседу о правилах личной безопасности, в том числе и на объектах железнодорожного транспорта.

За появление в общественном месте в состоянии опьянения 17-летний нарушитель был привлечен к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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