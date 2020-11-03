Южноуральские школьники возвращаются с занятий домой в полной темноте

Школьники Челябинской области добираются домой в кромешной тьме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дети города Куса идут домой и в школу по темным улицам, хотя администрация сообщила, что везде горят фонари. Об этом рассказали активисты движения «Гражданский активист».

В общественную организацию обратились жители Кусы после безрезультатных жалоб в местную администрацию на темные улицы, по которым в школу и домой ежедневно выхаживают дети. Как сообщила городская администрация родителям, уличное освещение восстановили, однако на практике это оказалось не так.

«Просто в качестве эксперимента я проехала по улицам, на которых якобы есть фонари, результат вы можете увидеть сами. На них – кромешная тьма», – рассказала общественникам жительница города.

Активисты выяснили, что на улицах Дружбы, Чайковского, Розы Люксембург, Спортивная, Либкнехта, Доватора, Калинина, Литейная освещение отсутствует либо полностью, либо представлено столь редкими вкраплениями горящих фонарей, что положения это не спасает.

Общественники обратились с жалобой на отсутствие освещения не только в местную администрацию, но и прокуратуру Челябинской области. Также они написали обращение к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, отметив, что в подобных условиях с ребенком может произойти несчастный случай.

«В ноябре темнеет уже в 18 часов, дети со второй смены в это время идут домой по темноте, и, если по пути они попадут в беду, их даже не смогут сразу найти. Мы полагаем эту ситуацию опасной и требующей немедленного исполнения», – прокомментировал представитель общественной организации в Златоусте и Кусе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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