Прокуратура оспорила приговор экс-мэру Челябинска

Прокуратура потребовала ужесточить наказание бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.

Как уже сообщал «Новый День», Евгению Тефтелеву вменяли получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Санкции статьи 290 УК РФ (часть 6) «Получение взятки в особо крупном размере», вменяемой экс-чиновнику, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако с учетом того, что бывший мэр вину признал и заключил досудебное соглашение, гособвинитель запросил для него 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, последующим лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет и со штрафом в размере 75 миллионов рублей.

Защита заявляла о безупречной трудовой деятельности клиента (во время которой он и получил взятку), его возрасте и участии в благотворительных организациях. И просила ограничиться штрафом.

В итоге суд приговорил Тефтелева к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Кроме того, экс-мэр лишен медалей орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура сочла вердикт слишком мягким. В апелляции гособвинение продолжает настаивать на своей позиции в суде: 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, лишение права занимать должности государственной и муниципальной службы в течение 10 лет по истечении срока заключения, а также штраф в 75 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.11.20

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