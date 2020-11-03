64 года колонии и миллионы рублей штрафа: в Челябинске вынесли приговор банде наркодилеров

В Челябинске огласили приговор пятерым горожанам, наладившим сбыт наркотиков через интернет-ветку «Парфюмер».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня оглашен приговор челябинцам 25 и 33 лет, а также их подельницам 52, 32 и 57 лет.

Самого молодого из горожан признали виновным в организации преступного сообщества, его приятеля – в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением. Оба – в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованном группой в значительном и крупном размерах, в покушении на сбыт наркотических средств в значительном и особо крупном размерах, а также в отмывании денежных средств.

Кроме того, главарь банды признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой в особо крупном размере, а его подельник – в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Женщины признаны виновными в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенном организованной группой. Одна из них, помимо прочего, признана виновной в участии в преступном сообществе, в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, а другая – в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд установил, что 20-летний челябинец в 2015-2017 годах разработал схему для незаконного сбыта наркотических средств, организовал преступное сообщество и руководил им. Реализация товара происходила бесконтактным способом, активно использовалась сеть «Интернет». «Группа имела сложную структурную организацию, состояла из самостоятельных звеньев, сформированных по территориальному и функциональному признакам, долгое время оставалась стабильной, отличалась тесной взаимосвязью ее членов, дисциплиной, стремлением к единому результату, намерением осуществлять преступную деятельность в течение длительного периода времени», – рассказали в пресс-службе суда.

Глава банды создал Интернет-магазин (ветку) по сбыту наркотиков под названием «Parffumer22» (с 2016 года «Парфюмер»), позже еще один магазин «Сhanel 74» (в дальнейшем переименованный в «Avrora_174»), где у всех участников были строго распределены роли и задачи. В работе магазинов принимали участие организатор-руководитель, руководитель, кураторы, закладчики, кладовщики-фасовщики, курьеры-перевозчики, операторы, обнальщики, техподдержка, менеджеры по кадрам, финансисты. В В качестве рядовых участников в разные периоды времени было привлечено не менее 50 человек.

На определенном этапе работа по сбыту синтетических наркотиков производилась в автоматизированном режиме с помощью программы «AutoBOT». Реализация товара осуществлялась сначала в Челябинске, затем в Челябинской области и других городах России: Тюмени, Перми, Ижевске, Казани, Уфе, Оренбурге. Все деньги, которые получал магазин, были безналичными и находились на КИВИ- и биткойн-кошельках, зарегистрированных на посторонних или вымышленных лиц.

В судебном заседании мужчины вину признали полностью, одна из их подельниц – частично, другие две виновными себя не признали.

Организатора и его подельника назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 22 года и 20 лет соответственно, с ограничением свободы на 1 год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы), со штрафом в размере 1 миллион рублей каждому. Одну из женщин приговорили к 15 годам с ограничением свободы на 1 год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы), со штрафом в размере 1 миллион рублей; еще одну заключат в колонию общего режима на срок 7 лет со штрафом в размере 400 тысяч рублей, третья получила 3 года условно (с испытательным сроком 3 года), со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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