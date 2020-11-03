Над колонией №6 в Копейске заметили столб дыма

В Копейске в исправительной колонии № 6 произошел пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые сообщения о возгорании появились в соцсетях. Там же публиковали фотографии, по которым можно было судить: площадь возгорания небольшая, но горело хорошо.

«На территории ИК-6 был густой столб дыма. Сотрудники МЧС оперативно выехали на объект, однако по прибытии пожара уже не было, и исправительное учреждение отказалось от помощи пожарной службы, – написали в группе «Подслушано Копейск» («ВКонтакте»). – Что там происходило – неизвестно».

В пресс-службе южноуральского ГУФСИН заявили, что пожара как такового не было: всего лишь тлели бытовые отходы в металлическом баке. «Задымление было ликвидировано собственными силами. Пострадавших и раненых нет».

Челябинск, Павел Зварзин

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