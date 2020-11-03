В Челябинске закончился суд над водителем автокрана, насмерть сбившего пешехода и врезавшегося в маршрутки

В Челябинске огласили приговор водителю автокрана, из-за которого погиб пешеход и пострадали пассажиры нескольких маршруток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд признал 32-летнего водителя автокрана виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, авария произошла 26 июля 2019 года на улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска. Автокран МАЗ на полном ходу слетел с моста, не остановился на красный сигнал светофора, наехал на бордюр и сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого махина врезалась в два маршрутных ПАЗа, один из которых врезался еще в одну маршрутку.

В результате ДТП погиб 56-летний пешеход и были ранены 9 пассажиров автобусов. Свою вину водитель автокрана так и не признал, настаивая на отказе тормозов. Однако, как рассказали в Ленинском районном суде, экспертиза показала, что тормозная система машины была рабочей, а его водитель слишком поздно начал тормозить.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управлять автотранспортом на 2,5 года. Также он должен выплатить 300 тысяч рублей родственнику погибшего пешехода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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