И калачом не заманишь: туристы отказываются ехать в Челябинск

Челябинск оказался самым непривлекательным для туристов городов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск оказался в конце рейтинга привлекательных для осеннего туризма городов России. Таковы результаты проведенного специализированным порталом «Туту.ру» опроса.

В исследовании приняли участие 1900 посетителей сайта. И всего 2% опрошенных не исключили возможности побывать с туристическими целями в Челябинске.

Такое же пренебрежение участники опроса проявили лишь к Уфе, набравшей также 2%, и Перми (жертва «культурной революции» Гельмана-Чиркунова набрала лишь 1% голосов). Извечный конкурент столицы Южного Урала – Екатеринбург – недалеко ушел от соседей-соперников, набрав 3% голосов.

Тройка лидеров выглядит вполне традиционно. Это Санкт-Петербург (29%), Москва (17%) и Казань (13%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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