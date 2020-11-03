Программные роботы помогают решать бизнес-задачи уральским предприятиям

В ПАО «Трубная металлургическая компания» совместно с Центром компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» (входит в Группу компаний Магнитогорского металлургического комбината) реализован проект по внедрению в Дирекции по маркетингу ПАО «ТМК» программного робота для автоматизации исследования рынков.

Программный робот RPA (Robotic Process Automation) введен в промышленную эксплуатацию и предназначен для сбора и систематизации данных для еженедельного обзора рынков мирового бурения, цен на стальные полуфабрикаты и нефть. Он не только автоматически собирает и аккумулирует информацию из разных информационно-аналитических источников, но также проводит первичную проверку корректности собранных сведений. На основе этой информации робот строит таблицы, графики, диаграммы для формирования аналитических отчетов.

«ТМК активно внедряет цифровые технологии в бизнес-процессы на всех уровнях: от производства и сбыта до административных задач. Технологии RPA являются оптимальными для автоматизации рутинных процессов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной работе – они способны обрабатывать большие объемы данных, самообучаемы и не требуют существенных вложений в инфраструктуру. Совместно с партнерами из ММК-Информсервис мы роботизировали работу маркетолога и добились впечатляющих результатов – время подготовки еженедельного отчета сократилось в пять раз, у коллег освободились ресурсы для решения творческих задач. На базе этого опыта мы планируем дальнейшее развитие проектов роботизации как с помощью внутренних разработок, так и решений партнеров», – прокомментировал Дмитрий Якоб, директор по информационным технологиям ПАО «ТМК».

«ТМК – один из ключевых потребителей металлопроката Магнитки среди российских трубных компаний. Сотрудничество ММК с Трубной металлургической компанией началось много лет назад, – отметил Вадим Феоктистов, директор ООО «ММК-Информсервис» – мы развиваем нашу совместную деятельность в разных направлениях, в том числе в области цифровизации. Надеемся, что имеющийся у нас опыт реализации проектов по программной роботизации RPA будет полезен нашим коллегам из ПАО «ТМК», и данный проект – это только начало».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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