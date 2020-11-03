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Вторник, 3 ноября 2020, 19:59 мск

Новости Челябинск

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Уникальное уральское озеро начало резко мелеть

Одно из уникальных озер Южного Урала резко обмелело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сентябрь-октябрь нынешнего года уровень воды в озере Тургояк понизился на 55 сантиметров. К такому выводу пришли ученые Челябинского государственного университета в ходе мониторинга состояния водоемов, организованного заказу регионального министерства экологии.

При этом исследователи не связывают ситуацию с жарким летом 2020 года, ведь падение уровня воды зафиксировано уже в осенние месяцы, когда на Южном Урале наблюдались существенные осадки. Челябинские ученые объясняют обмеление озера повышенным водозабором.

В минэкологии не склонны пока соглашаться с исследователями, связывая происходящее с общим обмелением озер в регионе.

А жители Миасса отмечают, что на Тургояке периодически отмечаются загадочные явления. Так, озеро резко мелело в конце 80-х годов прошлого века (тогда это связывали с перекачкой воды в технический водоем УралАЗа). А в 2000-х уровень воды начал резко подниматься.

В целом, за время научных наблюдений за озером, которые ведутся со второй половины XIX века, максимальный перепад воды в Тургояке составлял 2,5 метра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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