В Челябинской области от коронавируса за сутки умерли четверо

В Челябинской области за сутки подтверждено 175 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает еще о 6 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались мужчины 58 и 88 лет, женщины 69 и 75 лет. Причиной смерти еще двух человек стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 20 тысяч 963 инфицированных, 660 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 181).

Челябинск, Павел Зварзин

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