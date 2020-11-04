В Челябинске произошел взрыв в доме, погибли дети

В Челябинске произошел взрыв в частном доме, погибли женщина и двое детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около двух часов дня ан улице Даурской в Металлургическом районе.

Когда на место прибыли пожарные, дом горел. Через некоторое время одна из стен обрушилась. На месте обнаружены тела хозяйки дома и ее 13-летней дочерни. 7-летний мальчик был госпитализирован и скончался в реанимации.

По предварительной версии, в доме взорвался газ, но что конкретно произошло, пока непонятно: домовой газовый котел цел, по словам главы семьи, который в момент ЧП находился на работе, баллонов с газом в доме не было.

По факту ЧП начата проверка прокуратуры.

Челябинск, Павел Зварзин

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