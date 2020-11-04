В центре Челябинска вырубят полторы сотни деревьев

В течение ближайших 10 дней в центре Челябинска снесут 153 дерева.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, деревья – все они признаны аварийными – будут пилить на улице Труда, Елькина, Худякова и Тимирязева. На их месте высадят молодые крупномеры.

Так, на Труда появятся шаровидные ивы, на остальных улицах – липы.

По словам вице-мэра по городской среде Александра Егорова, подрядчик собирался обновить зеленые насаждения еще весной, но было принято решение оставить деревья до осени, «чтобы летом защищали от солнца и радовали зеленью».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.11.20

В Челябинске произошел взрыв в доме, погибли дети. / В Челябинской области от коронавируса за сутки умерли четверо. / Администрация Челябинска осталась без руководителя – подписывать важные документы некому (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»