В центре Челябинска вырубят полторы сотни деревьев

В течение ближайших 10 дней в центре Челябинска снесут 153 дерева.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, деревья – все они признаны аварийными – будут пилить на улице Труда, Елькина, Худякова и Тимирязева. На их месте высадят молодые крупномеры.
Так, на Труда появятся шаровидные ивы, на остальных улицах – липы.
По словам вице-мэра по городской среде Александра Егорова, подрядчик собирался обновить зеленые насаждения еще весной, но было принято решение оставить деревья до осени, «чтобы летом защищали от солнца и радовали зеленью».
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 04.11.20
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