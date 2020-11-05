В Челябинской области загорелся автобус с пассажирами

В Чебаркульском районе вспыхнул пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером в среду, 4 ноября, на федеральной магистрали М-5.

Рядом с селом Травники, расположенном на территории Чебаркульского района, на полном ходу загорелся рейсовый автобус «Hyundai». По предварительным данным, возгорание началось в моторном отсеке.

В момент возгорания в автомобиле находились пассажиры. Вместе с водителем они успели покинуть салон до приезда пожарных.

В пресс-службе 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили, что пострадавших в ходе инцидента нет. Обстоятельства возгорания выясняет специальная комиссия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.11.20

В центре Челябинска вырубят полторы сотни деревьев. / В Челябинске произошел взрыв в доме, погибли дети. / В Челябинской области от коронавируса за сутки умерли четверо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»