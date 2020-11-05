На границе Челябинской области задержали партию поддельного парфюма на 1,7 миллиона рублей

Сотрудники Челябинской таможни задержали партию нелегальной парфюмерии стоимостью 1,7 млн рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильной группой ведомства в Троицком районе пресечена попытка ввоза в Россию более тысячи флаконов контрафактной туалетной воды.
Грузовой автомобиль, перевозивший сборный груз из Казахстана, был остановлен после пересечения государственной границы. Согласно сопроводительным документам, в фуре помимо прочего перемещались несколько коробок с духами. Грузовик следовал в Екатеринбург.
В ходе таможенного досмотра помимо немаркированной парфюмерной продукции была обнаружена контрафактная туалетная вода известных товарных брендов «GIVENCHY», «CHLOE», «BULGARI», «BOSS», «ARMANI», «LACOSTE».
«По предварительным оценкам стоимость товара составила 1,7 млн рублей. С момента введения запрета, с 1 октября 2020 года, на ввоз в РФ немаркированных духов и туалетной воды – это первое задержание сотрудниками Челябинской таможни», – комментирует Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.
Днем позже мобильная группа Челябинской таможни задержала очередной грузовой автомобиль, перевозивший несколько коробок немаркированной парфюмерной продукции.
В настоящее время товар изъят.
Роспотребнадзором возбуждены административные дела по фактам отсутствия маркировки и незаконного нанесения товарного знака. Санкции данных статей предусматривают наложение штрафа и конфискацию товара.
Челябинск, Виктор Елисеев
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