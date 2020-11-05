Число инфицированных коронавироусом в Челябинской области превысило 21 тысячу человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 179 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает еще о 7 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались пятеро: мужчины 61 и 84 лет; женщины 72, 78 и 86 лет. Причиной смерти еще одного зараженного стали нефросклероз и постинфарктный кардиосклероз. 61-летний мужчина скончался от ВИЧ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 21 тысяча 142 инфицированных, 672 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 189).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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