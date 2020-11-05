Министр здравоохранения России намерен посетить Челябинск

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко намерен посетить Челябинск.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, поводом для визита станет открытие новой инфекционной больницы. Правда, точная дата церемонии пока не определена – сейчас в госпитале монтируется оборудование.

В ходе визита, по данным агентства, планируется встреча Мурашко с правительством региона: в числе прочего будут обсуждать ЧП в ГКБ№2, ход реализации нацпроекта «Здравоохранение», а также ситуация в региональной медицине вообще и в связи с коронавирусом в частности.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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