Челябинский омбудсмен заявила о необходимости вернуться к ограничениям в экономике, о людях упомянуть забыла

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области потребовала вернуть ограничения в экономике из-за нарастающей заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинский омбудсмен Юлия Сударенко стала первым официальным лицом, заявившим о необходимости возобновить запрет на деятельность определенных сфер бизнеса из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом чиновница написала на своей странице в социальных сетях.

«В условиях, складывающихся в связи с жесточайшей пандемией, система здравоохранения работает давно за пределами своих возможностей, – заявила уполномоченный по правам человека. – Я ежедневно отрабатываю обращения, как устные, так и письменные, связанные с нарушением прав в этой сфере. Кроме того, и члены моей семьи, и многие коллеги, друзья столкнулись с невозможностью дозвониться, вызвать скорую, очередями в поликлиниках и др. Так что, поверьте, знаю о всех проблемах».

При этом медиков упрекать в сложившейся ситуации нельзя, уверена г-жа Сударенко – они и так работают на износ. «По моему мнению, для улучшения ситуации в сфере здравоохранения следует опять вводить ограничения. Понимаю, что эти меры тоже вызовут шквал недовольства и тяжелейшие последствия для экономики и бюджетов всех уровней. Понимаю и то, что мы спасаем экономику ценой здравоохранения. Баланс найти очень сложно...», – призналась омбудсмен.

С такой позицией категорически не согласен уполномоченный по правам предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров.

«Сегодня предприятия в полной мере соблюдают меры по противодействию и профилактике пандемии! Ежедневные тесты, осмотры позволяют выявлять на ранней стадии заболевших. И предпринимать меры по их изоляции! Многие предприятия перешли на дистанционную работу, что позволяет не останавливать производственный процесс! – довольно эмоционально отреагировал бизнес-омбудсмен. – Решение лежит в другой плоскости, а именно в нас с вами! Посмотрите вокруг, увидите пренебрежительное отношение со стороны наших граждан к мерам предосторожности! Приходится буквально с боем, под угрозой штрафов заставлять надеть маски! Общественный транспорт, магазины, спортивные мероприятия – везде одна картина! Кстати, президент и губернатор против ограничительных мер в экономике!»

Интересно, что в своем посте Юлия Сударенко ни слова не сказала о том, за счет каких средств будут жить рядовые южноуральцы и их семьи в случае возобновления экономического локдауна. Ведь уже в первый раз стало ясно, что многие предприниматели попросту не в состоянии платить своим сотрудникам за простой – у них не было для этого средств. Чем может обернуться вторая волна локдауна, остается только гадать, но вряд ли кто-то может предположить, что будет лучше.

Возможно, подобная невнимательность объясняется спецификой карьеры южноуральского омбудсмена: г-жа Сударенко ни дня не проработала в производственной или любой другой экономической сфере, а зарплату всегда получала либо из бюджета, либо из средств, поступление которых регламентировано государством.

Но еще больше удивило полное отсутствие упоминания о людях в публикации, запустившей дискуссию о возврате к режиму более жестких ограничений. В тексте мы встречаем и «фейсбучники», и «члены моей семьи, и многие коллеги, друзья», и «обращения» (даже без добавления привычно-бюрократического «граждан»). Слово «люди» употребляется лишь однажды – когда речь заходит о медиках. Даже в рассуждениях о том, ценой чего «мы спасаем экономику», уполномоченный по правам человека в регионе говорит почему-то не о здоровье южноуральцев, а о системе здравоохранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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