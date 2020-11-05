В Магнитогорске задержали уголовника, сообщившего о минировании торгового центра

Житель Магнитогорска сообщил о бомбе в торговом центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пугающее сообщение поступило в один из отделов полиции Магнитогорска вечером 4 ноября. Мужской голос рассказал, что готов поднять на воздух ТЦ «Гостиный двор».

В итоге никаких опасных предметов в торговом комплексе не обнаружили. Звонившего задержали.

Им оказался 29-летний магнитогорец, судимый ранее за кражи. В настоящее время южноуралец помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.11.20

Челябинский омбудсмен заявила о необходимости вернуться к ограничениям в экономике, о людях упомянуть забыла. / Министр здравоохранения России намерен посетить Челябинск. / Связисты и ученые завершили первый этап исследований в рамках проекта Arctic Connect. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»