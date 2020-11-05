Не хайвей: главную трассу Челябинской области ограничили в скоростях

В Челябинской области закончилась эксперимент по организации автомагистрали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 24-километровом участке трассы М5 в Челябинской области демонтировали знаки 5.1 «Автомагистраль», разрешавшие движение со скоростью 110 километров в час.

Как уточнили в управлении дорог «Южный Урал», теперь на этом отрезке федеральной автодороги максимальная скорость будет составлять 90 километров в час.

Напомним, экспериментальный участок появился в регионе в 2013 году. Однако, по словам экспертов, уже тогда дорожники пошли на это неохотно. Опасения вызывала близость к магистрали населенных пунктов. К тому же, по факту, далеко не на всем протяжении участка были установлены соответствующие знаки.

Впоследствии на отрезке автодороги образовалась колейность, резко выросла сезонная аварийность (увеличилось число ДТП в дни неблагоприятных погодных условий).

В результате, эксперимент пришлось свернуть. И возобновлять его пока не собираются. Не исключено, что к нему вернуться лишь после того, как в дорожном строительстве появятся намного более прочные материалы, способные выдерживать, в том числе, нагрузку от движения большегрузов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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