В Кунашакском районе депутат-«единоросс» со скандалом покинула партии

Депутат собрания депутатов Кунашакского района заявила о выходе из «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Кунашакского районного собрания Римма Габасова объяснила свое решение отказом включить в состав комиссии по выборам главы муниципалитета независимых парламентариев.

«На заседании меня возмутило отношение главы к депутатам, которые выступают непосредственно от лица народа, от лица тех, кого преследуют. Наши вопросы глава района выслушать не захотел. Наша инициатива участвовать в комиссии по выборам главы района была проигнорирована, – рассказала парламентарий в интернет-сообществе «Тульпан.ку». – Более того, имена трех депутатов, которые будут участвовать в комиссии по выборам главы района, были на заседании названы сразу, без учета нашего мнения».

Независимые депутаты предлагали для объективной работы комиссии включить в нее хотя бы одного самовыдвиженца, уточнила Римма Габасова. «Но нет, это ведь слишком опасно для главы. Если не хотели видеть в комиссии самовыдвиженцев, можно было включить меня, как члена «Единой России». Но нет, не включили. А все потому, что такой «единоросс», как я, обязательно бы проконтролировал законность процедур», – заявила парламентарий.

Кроме того, депутат упрекнула главу района Сибагатуллу Аминова в мстительности и гонениях на неугодных. «После всего этого мною было принято решение выйти из партии «Единая Россия», ведь ее отделение в районе возглавляет такой секретарь партии, который не только не решает проблем простых людей, но и с мстительной жестокостью создает их сам», – заявила Римма Габасова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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