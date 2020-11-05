Предприниматели из Магнитогорска вышли с акцией протеста к резиденции губернатора

Владельцы ларечного бизнеса из Магнитогорска пришли к администрации области в знак протеста против уничтожения их бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серия одиночных пикетов магнитогорских бизнесменов прошла сегодня у резиденции губернатора в Челябинске. Предприниматели попытались привлечь внимание региональных властей к политике мэрии Магнитогорска, ополчившейся против нестационарных торговых объектов.

Ситуация во втором городе Южного Урала мало чем отличается от других муниципалитетов: большая часть точек действует незаконно. Но бизнесмены заявляют, что далеко не все незаконные объекты сносят. При этом владельцы торговых точек уверяют, что предлагали властям найти компромисс, но остались неуслышанными.

Представители муниципалитета, в свою очередь, апеллируют к решениям суда, признавшего их решения правомочными.

Примером магнитогорских коллег вдохновились челябинские предприниматели. В областном центре также продолжается противостояние между ларечным бизнесом и чиновниками. Теперь бизнесмены также собираются выйти с акцией протеста к администрации губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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