В Магнитогорске результаты анализа на коронавирус не выдают по несколько недель

Жители Магнитогорска неделями ждут результаты анализа на коронавирус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», без этого анализа врач не имеет права выписать переболевшего инфекцией. В результате, люди больше месяца не могут получить больничный. И жалуются губернатору.
«Такое ощущение, что они анализы отправляют на проверку в Чукотку. Сегодня ответы на covid-19 выдавали за 16 октября. И то не всем, – рассказывает жительница Магнитогорска, прикрепленная к поликлинике на улице Советской. – Люди по 5 недель сидят дома из-за того, что врач не может выписать, пока не будет результатов. Сами врачи в шоке от таких долгих сроков изготовления. А как жить людям? Ведь еще после выписки не получишь больничный во время. Как быть людям? Примите, наконец, хоть какие-то меры».
«Платно в этот же день готовы. А у нас они как бы бесплатные, – уточняет другая горожанка. – Но на самом деле они же оплачиваются из наших отчислений в ФОМС. Тоже ждем. Завтра будет 22 дня!!!».
Некоторые ждут еще дольше: «За 12.10 ещё не готов!!!» – жалуются магнитогорцы.
Магнитогорск, Ольга Арсентьева
Магнитогорск. Другие новости 05.11.20
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