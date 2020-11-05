В Челябинске товарный поезд налетел на переходившую через пути женщину

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства гибели женщины от удара поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, 4 ноября в 22:06 на 2109 километре перегона «Тракторострой – Чурилово» Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд смертельно травмировал 54-летнюю жительницу Республики Башкортостан.

«По предварительным данным на регулируемом железнодорожном переезде, в нарушение правил безопасности на транспорте женщина переходила железнодорожный переезд перед близко идущим составом. Машинист приближающегося грузового поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», – уточнили в ведомстве.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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