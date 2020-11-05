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Четверг, 5 ноября 2020, 18:10 мск

Новости Челябинск

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Упавшая люстра и торшер в кустах: мэрия представило новогоднее оформление Челябинска

Управление архитектуры Челябинска представило новогоднее оформление областного центра.

По словам чиновников, концепцию разрабатывали с июня. Прошлогодние светящиеся шары перенесут в другие места, а на центральных улицах появятся новые украшения, которые, как говорят в ведомстве, «станут работать круглый год».

Фотографии управления архитектуры Челябинска

Челябинск, Павел Зварзин

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