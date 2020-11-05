Южноуральским чиновникам и депутатам оставили участки в VIP-поселке, выросшем на землях сельхозназначения

Суд отклонил иск мэрии Миасса об изъятии земельных участков в элитном поселке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отклонил апелляцию администрации Миасса и местной прокуратуры об отмене регистрации права собственности на участки в поселке, выросшем на территории Верхнего Атляна.

Одним из главным фигурантов дела стал депутат Миасского городского собрания Фатих Мамлеев. Именно он взял поначалу в аренду 40 гектаров земель сельскохозяйственного назначения – якобы под строительство рыбной фермы. В 2018 году здесь, действительно, появился частный рыбацкий клуб.

Но перед этим бизнесмен приватизировал участок и продал часть территорий известным южноуральским чиновникам, депутатам и бизнесменам под строительство дачного поселка. Среди владельцев участков оказались бывший глава администрации Челябинска Сергей Давыдов, депутаты регионального парламента Семен Мительман и Игорь Бутаков, бывший замминистра экономического развития области Антон Бахаев, челябинский бизнесмен и председатель собрания депутатов Тракторозаводского района Сергей Карелин, миасский предприниматель Олег Сиротин и многие другие.

В 2020 году прокуратура обратилась в суд с требованием отменить все прошедшие сделки и вернуть земли в собственность Миасского городского округа. Чиновники настаивали на незаконности сделки. Среди доводов было и утверждение о том, что Мамлеев получил в собственность не только землю, но и завод на реке Атлян, являющуюся собственностью РФ.

Однако, документально подтвердить это мэрия Миасса так и не смогла, и в иске было отказано. Тогда городские власти и прокуратура обратились с апелляцией в Челябинский областной суд. Но и это желаемых результатов не принесло: решение Миасского городского суда было оставлено без изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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