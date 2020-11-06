Губернатор Текслер привел в Челябинскую область еще одного «своего человека»

Губернатор Алексей Текслер привел в Челябинскую область еще одного «своего человека».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона подписал постановление о назначении заместителем министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова, с которым работал в Минэнерго РФ.

В 2011 году Белоусов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, но через 1,5 года деятельность ИП была прекращена. Последнее место работы нового южноуральского чиновника – Департамент корпоративного управления Минэнерго РФ, которым до декабря 2019 года руководил министр южноуральского имущества Александр Богашов.

Белоусов будет курировать работу госпредприятий и акционерных обществ, учрежденных правительством Челябинской области.

Ему установлен испытательный срок в течение 1 месяца.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.11.20

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