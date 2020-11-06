Челябинский бизнесмен, кинувший партнеров на 20 миллионов рублей, отправится в колонию

В Челябинске вынесли приговор бывшему руководителю организации за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 67-летнего горожанина виновным в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.
Установлено, что мужчина в 2015-2017 годах, являясь учредителем и директором ООО «Уралтеплосервис», используя свое служебное положение, обманув доверие руководства ООО «Содружество» (Ростов-на-Дону), похитил имущество партнеров на общую сумму свыше 19,4 млн рублей.
ООО «Уралтеплосервис» было единственным официальным дилером по продаже газового оборудования, производимого ООО «Содружество». Его учредитель убедил подчиненную сотрудницу, неосведомленную о его планах, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Через это ИП он и наладил бесконтрольную реализацию поставленного товара, пытаясь таким образом скрыть следы совершенного преступления.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.11.20
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