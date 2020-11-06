Челябинский бизнесмен, кинувший партнеров на 20 миллионов рублей, отправится в колонию

В Челябинске вынесли приговор бывшему руководителю организации за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 67-летнего горожанина виновным в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина в 2015-2017 годах, являясь учредителем и директором ООО «Уралтеплосервис», используя свое служебное положение, обманув доверие руководства ООО «Содружество» (Ростов-на-Дону), похитил имущество партнеров на общую сумму свыше 19,4 млн рублей.

ООО «Уралтеплосервис» было единственным официальным дилером по продаже газового оборудования, производимого ООО «Содружество». Его учредитель убедил подчиненную сотрудницу, неосведомленную о его планах, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Через это ИП он и наладил бесконтрольную реализацию поставленного товара, пытаясь таким образом скрыть следы совершенного преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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