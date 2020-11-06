В Челябинской области за сутки выявлено более 180 инфицированных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтвержден 181 новый случай коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает еще о 7 умерших зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались пятеро: женщины 63, 68 и 85 лет, мужчины 63 и 70 лет. Причиной смерти еще двух зараженных стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 21 тысяча 323 инфицированных, 679 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 194).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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