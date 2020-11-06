В Челябинске ликвидируют автовокзал «Центральный»

Автовокзал рядом с дворцом спорта «Юность» в Челябинске перестанет функционировать в феврале 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, решение было принято на основе мнения южноуральцев, которое они высказали на портале «Активный житель 74». 73,31% из проголосовавших отметили, что в автовокзале около ДС «Юность» нет необходимости.

«В пользу этого решения говорит и ряд других факторов: во-первых, в центральной части Челябинска будет разгружен автомобильный поток. Во-вторых, это положительно повлияет и на экологическую обстановку, – заявляют в правительстве. – Переходный период займет несколько месяцев, уже с сегодняшнего дня начнется работа по решению организационных вопросов, подготовке транспортной инфраструктуры, разведению пассажиропотоков. Автовокзал у ДС «Юность» является остановочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и 7 международных маршрутов, все они будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».

Напомним, голосование по вопросу необходимости автовокзала у ДС «Юность» завершилось в ноябре прошлого года. В нем приняли участие 3 тысячи 507 человек, что составляет 0,1% от общего числа зарегистрированных в Челябинской области жителей или 0,13% от количества совершеннолетних южноуральцев.

Вариант «Автовокзал у Дворца спорта «Юность» не нужен» выбрали 2 тысячи 536, или 72,31% проголосовавших, а не 73,31%, как сообщает региональное правительство. Но сути это не меняет.

Автовокзал «Южные ворота» расположен в ТК «Синегорье» на железнодорожном вокзале, «Северные ворота» – на перекрестке Свердловского тракта и улицы Черкасской (поворот на ЧМЗ).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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