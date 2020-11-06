В Челябинской области пожилые супруги из-за ссоры разделили дом сигнальной лентой

В ссору пожилых южноуральцев пришлось вмешиваться судебным приставам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, пожилая пара имеет солидный семейный стаж и совместное имущество – дом. Но пробежавшая между ними черная кошка дала не только трещину в отношениях, но и в буквальном смысле разделила дом на две половины сигнальной лентой.

После скандала супруги не смогли помириться и разделили дом на две половины. Но это не позволило избежать постоянных коммунальных стычек. Хозяин быстро оценил преимущество того, что кран включения-выключения воды находится в его владениях, и начал «давать воду», ориентируясь исключительно на свои потребности.

Это стало для женщины серьезным испытанием, и когда переговоры зашли в тупик, она обратилась в суд. В судебном заседании был определен порядок пользования жилым домом. Согласно исполнительному документу, поступившему в Еткульское РОСП УФССП России по Челябинской области, каждой из конфликтующих сторон полагалось по одной комнате. Общие кухню и коридор необходимо было поделить на две равные части. Плюс – обеспечить равный доступ к злополучному водопроводному крану.

Судебный пристав-исполнитель посетил дом и убедился, что предписание суда соблюдается в полной мере – бывшие супруги даже ленту сигнальную натянули, чтобы наглядно разграничить «где мое, где твое, где общее». Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, в случае дальнейшего противостояния взыскатель имеет право вновь обратиться за помощью к судебным приставам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.11.20

Уральские металлурги подключили систему водоснабжения к интернету вещей. / В Челябинске ликвидируют автовокзал «Центральный». / Прокуратура Челябинска начала проверку работ по ремонту дорог в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»