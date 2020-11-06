В Магнитогорске задержали сотрудника колонии, передававшего за «колючку» сотовые

В Челябинской области сотрудник исправительного учреждения подозревается в получение взятки.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №18 (Магнитогорск), подозреваемого в получении взятки.
По версии следствия, в августе-сентябре этого года мужчина получил от представителя заключенного 20 тысяч рублей, после чего передал осужденному на территории исправительного учреждения 9 сотовых телефонов.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.11.20
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