Пьяный южноуралец превратил подругу в факел

Житель Челябинской области подозревается в покушении на совершение убийства.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.

По версии следствия, днем 5 ноября в одном из домов Карабаша у мужчины в ходе совместного распития спиртного возник бытовой конфликт с сожительницей. Он принес канистру, облил подругу бензином и поджег. Соседи смогли потушить огонь, женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Южноуралец задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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