Выходные на Южном Урале пройдут под дождем и снегом

Ближайшие 3 дня в Челябинской области будут отмечены дождем и мокрым снегом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, западную, центральную и северную часть региона накрыл циклон. К ночи в его власти окажется все Челябинская область.

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на Южном Урале 7, 8 и 9 ноября. Поскольку по ночам ожидаются минусовые температуры, на дорогах будет образовываться гололед.

Будет достаточно ветрено – до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. При это ночью температура не будет опускать ниже минус 3, а днем воздух будет прогреваться до плюс 6.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.11.20

Страна плохих новостей: кризис и бессилие власти утопили россиян в негативе. / В Кремле отказались комментировать слухи о смене полпреда на Урале. / Пьяный южноуралец превратил подругу в факел. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»