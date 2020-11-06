Главой Еманжелинска стал скандальный мэр соседнего города

Мэра Коркино «сплавили» в соседний муниципалитет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главой Еманжелинска стал Дмитрий Гатов. За его кандидатуру проголосовали две трети городского собрания депутатов.

В настоящее время г-н Гатов занимает пост мэра Коркино. При этом находится в «контрах» с руководством Коркинского района и его главой Натальей Лощининой.

Интересно, что за несколько дней до голосования в соцсетях запустили кампанию, направленную против Гатова. «Мы все категорически против того, чтобы главой нашего города становился господин Дмитрий Гатов, который на должности главы Коркинского поселения безалаберно относился к гражданам и их просьбам, не принимал никакого активного участия в развитии Коркинского поселения, развитии социальных вопросов», – писали инициаторы протестной агитации.

При этом обращение сопровождалось аудиозаписью весьма несдержанного общения мэра Коркино с горожанкой, в которой чиновник периодически срывается на нецензурную лексику.

Однако, несмотря на скандальный флер, в администрации губернатора не отказались от поддержки кандидатуры Дмитрия Гатова. Сейчас для областных чиновников главное снизить напряженность в Коркинском районе, который вновь готовят к объединению в единый муниципалитет. А в таком случае лучше отдать Гатову пост главы соседнего муниципалитета, нежели оставлять его в Коркино на «вольных хлебах», толкая тем самым в объятия оппозиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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